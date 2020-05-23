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Українка, яка привезла в Малайзію наркотики та була засуджена, тепер знаходиться на батьківщині.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 22 травня, суд в Малайзії виправдав громадянку України, яку спочатку засудили до довічного ув'язнення за перевезення 1,5 кг наркотиків. Мова йде про Клавдію Лопаткіну, яка відсиділа за гратами 5 років та вже повернулася на батьківщину. Як відомо, жінка з Нової Каховки. На момент затримання їй було 22 роки.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Одна з ключових задач, які я ставляю перед колегами в МЗС - це захист прав українців за кордоном. І не лише тих, хто тимчасово застряг там через світову пандемію, а й тих, хто застряг там давно і надовго», - зазначив він у соцмережі.
З історії українки відомо, що роботу з перевезення наркотиків їй запропонував друг. Їй мали заплатити 2,5 тисячі доларів. Жінка відправилась у подорож будучи вагітною. Дитину вона народила у в’язниці, малюка забрала в Україну мати дівчини.
11:14: Без твердого мила та рушників – У дитсадках України відбудуться зміни
10:07: Мала сидіти довічно – У Малайзії виправдали молоду українку
08:18: Авіакатастрофа у Пакистані – Двом людям вдалось вижити
07:46: Після розголосу Лещенко дозволив публікувати інтерв’ю без власних правок
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