Леді Гага та Аріана Гранде випустили спільний кліп

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 09:36

Кліп одразу зібрав мільйони переглядів на каналі YouTube.

Новину передає «Преса України».

Американські поп-співачки Леді Гага та Аріана Гранде представили спільний трек та кліп до нього. Мова йде про композицію «Rain on Me», яка на каналі Леді Гага в YouTube всього за 12 годин зібрала понад 12 мільйонів переглядів.

Як відомо, композиція увійде в новий альбом Леді Гаги під назвою «Chromatica». Його реліз заплановано на 29 травня.

Варто зазначити, що у новому альбомі Леді Гаги з’являться треки з Елтоном Джоном та південнокорейським гуртом Blackpink.