Леді Гага та Аріана Гранде випустили спільний кліп

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Кліп одразу зібрав мільйони переглядів на каналі YouTube.
Новину передає «Преса України».
Американські поп-співачки Леді Гага та Аріана Гранде представили спільний трек та кліп до нього. Мова йде про композицію «Rain on Me», яка на каналі Леді Гага в YouTube всього за 12 годин зібрала понад 12 мільйонів переглядів.
Як відомо, композиція увійде в новий альбом Леді Гаги під назвою «Chromatica». Його реліз заплановано на 29 травня.
Варто зазначити, що у новому альбомі Леді Гаги з’являться треки з Елтоном Джоном та південнокорейським гуртом Blackpink.
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