У травні українці платитимуть за газ на 21% менше

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 08:58

У «Нафтогазі» також нагадали, що у травні 2020 року ціна на газ для населення менша, ніж у травні 2019 року.

Новину передає «Преса України».

В прес-службі НАК «Нафтогаз України» повідомили, що в останній місяць весни оптова ціна газу для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів буде нижчою.

А саме на 21%, порівняно з квітнем. Так, кубометр коштуватиме 2,3 грн. Однак, це вартість без ПДВ, націнки газ збуту та витрат на транспортування.

Також в «Нафтогазі» запевнили, що в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ціна знизилась на 62%. До слова, раніше український президент Володимир Зеленський заявляв, що у травні в Україні зафіксована найнижча ціна на газ за останні чотири роки.