У травні українці платитимуть за газ на 21% менше

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У «Нафтогазі» також нагадали, що у травні 2020 року ціна на газ для населення менша, ніж у травні 2019 року.
Новину передає «Преса України».
В прес-службі НАК «Нафтогаз України» повідомили, що в останній місяць весни оптова ціна газу для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів буде нижчою.
А саме на 21%, порівняно з квітнем. Так, кубометр коштуватиме 2,3 грн. Однак, це вартість без ПДВ, націнки газ збуту та витрат на транспортування.
Також в «Нафтогазі» запевнили, що в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ціна знизилась на 62%. До слова, раніше український президент Володимир Зеленський заявляв, що у травні в Україні зафіксована найнижча ціна на газ за останні чотири роки.
08:18: Авіакатастрофа у Пакистані – Двом людям вдалось вижити
07:46: Після розголосу Лещенко дозволив публікувати інтерв’ю без власних правок
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