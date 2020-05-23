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За даними іноземних ЗМІ, кількість жертв катастрофи становить 97 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 травня, стало відомо, що в авіакатастрофі у Пакистані, яка трапилась днем раніше, 22 травня, померли 97 людей. Ще двом вдалось вижити.
Як відомо, літак Pakistan International Airlines (PIA) здійснив кілька підходів до посадки в аеропорту Карачі, однак впав серед будинків. Рятувальна операція тривала до ночі.
Міністерство охорони здоров’я Сінду повідомило, що тіла усіх пасажирів та екіпажу були вилучені. Наразі проводиться ідентифікація загиблих.
За словами очевидців трагедії, коли літак впав, виник густий сірий дим. Вони також чули крики людей з аварійного виходу літака.
«Це був (Airbus) A320, який є одним з найбезпечніших літаків», - заявив на прес-конференції виконавчий директор PIA Аршад Махмуд Малік.
Він також зазначив, що в технічному плані все було в порядку. Причини трагедії встановлюються. Нагадаємо, літак прямував з Карачі в Лахор.
08:18: Авіакатастрофа у Пакистані – Двом людям вдалось вижити
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