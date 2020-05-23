Після розголосу Лещенко дозволив публікувати інтерв’ю без власних правок

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 07:46

Сергій Лещенко пішов на такий крок після того, як ЗМІ дали йому знати, що його поведінка дещо дивна й нагадали про його права.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко таки дозволив виданню «Бабель» оприлюднити інтерв’ю з ним. Як відомо, колишній депутат зажадав аби йому надали розшифровку всього інтерв’ю, щоб він міг його поправити. Однак, редакція відмовила йому у цьому, зазначивши, що вказати на неточності, якщо вони є, він може лише до готової версії.

Такий хід подій Лещенку не сподобався він вирішив заборонити публікувати інтерв’ю.

«Герої наших інтерв'ю не можуть використовувати сайт як зручний для них медіа-майданчик і самостійно «працювати з розшифровками» текстів, видаючи їх за роботу редакції. Вони можуть вказати на фактичні помилки або неточності, спотворені через скорочення висловлювання, попросити не давати вирвані з контексту фрази», - відзначили представники «Бабель».

Так, інцидент набрав розголосу, після чого Лещенко дав добро на публікацію інтерв’ю, очевидно, побоюючись ще більшої уваги до себе.

Нагадаємо, депутат Олександр Дубінський закликав звільнити Лещенка, оскільки він не має необхідної освіти та досвіду роботи для того, щоб трудитись в «Укрзалізниці». В інтерв’ю Лещенко заявив, що у разі його звільнення він без роботи не залишиться. Так, наразі він ще працює в медіа, у нього є приватний консалтинг. Також дохід приносить його YouTube-канал.

До слова, в інтерв’ю Лещенко заявив, що не знає, як потрапив в наглядову раду«Укрзалізниці». Його кандидатуру «просто додали в пакет» і конкурсна комісія обрала саме його.