Вакцина від коронавірусу готова та вона безпечна – The Lancet

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 07:10

Представник Пекінського інституту біотехнології повідомив, що потенційна вакцина від коронавірусу пройшла першу фазу випробування. Її випробували на людях. Однак, не обійшлось без побічних ефектів.

Новину передає «Преса України».

За даними британського медичного видання The Lancet, перше випробування вакцини проти COVID-19 на людині показало, що препарат безпечний і він викликає швидку імунну відповідь.

У дослідженні взяли участь 108 дорослих людей. Результати випробування вакцини показали, що препарат виробляє нейтралізуючі антитіла та Т-клітинну відповідь проти SARS-CoV-2. Однак, вчені запевняють, що ще потрібні подальші дослідження, щоб підтвердити, чи захищена вакцина від інфекції SARS-COV-2.

Остаточні результати будуть оцінені через півроку, а поки вчені стверджують, що вакцина безпечна. З найпоширеніших побічних ефектів, які відчули на собі учасники дослідження, були легкий біль у місці ін'єкції, 54%, лихоманка 46%, втома, 44%, головний біль, 39%, біль у м’язах, 17%.

«Ці результати є важливою віхою. Випробування демонструє, що разова доза нової аденовірусної вакцини COVID-19 (Ad5-nCoV) від 5 ановірусів виробляє вірусоспецифічні антитіла та Т-клітини за 14 днів, що робить її потенційним кандидатом для подальшого дослідження», - прокоментував професор Вей Чен з Пекінського інституту біотехнології.

Створення ефективної вакцини розглядається як довгострокове рішення боротьби з пандемією COVID-19. В даний час у світі розроблено понад 100 кандидатних вакцин проти COVID-19.