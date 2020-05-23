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В Чорнобильській зоні затримали шукачів ріг

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 06:33
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В Чорнобильській зоні затримали шукачів ріг

Троє чоловіків встигли зібрати рогові утворення вагою понад 150 кг.

Новину передає «Преса України».

За даними Держприкордонслужби, прикордонники Житомирського загону спільно із співробітниками Нацполіції виявили групу з трьох чоловіків в Чорнобильській зоні. Так, проникли вони туди в обхід контрольних постів.

Встановлено, що у Зоні відчуження чоловіки шукали рогові утворення. 

«При цьому мандрівники виявилися не зовсім поціновувачами екстриму та споглядання природи у зоні відчуження. Адже на момент виявлення вони назбирали понад 60 рогових утворень диких тварин загальною вагою понад 150 кг. Наразі роги вилучено», – зазначили у прес-службі.

На правопорушників складено адмінпротоколи.

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