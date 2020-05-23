В Чорнобильській зоні затримали шукачів ріг

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 06:33

Троє чоловіків встигли зібрати рогові утворення вагою понад 150 кг.

Новину передає «Преса України».

За даними Держприкордонслужби, прикордонники Житомирського загону спільно із співробітниками Нацполіції виявили групу з трьох чоловіків в Чорнобильській зоні. Так, проникли вони туди в обхід контрольних постів.

Встановлено, що у Зоні відчуження чоловіки шукали рогові утворення.

«При цьому мандрівники виявилися не зовсім поціновувачами екстриму та споглядання природи у зоні відчуження. Адже на момент виявлення вони назбирали понад 60 рогових утворень диких тварин загальною вагою понад 150 кг. Наразі роги вилучено», – зазначили у прес-службі.

На правопорушників складено адмінпротоколи.