На Одещині двоє дівчат жорстоко познущалися над хворою дитиною

Аня Мартинюк 22 травня 2020, 14:55

Одна із зловмисниць била дівчину з особливими потребами, інша – знімала побиття на відео.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 травня, стало відомо, що у Чорноморську, що на Одещині, дві неповнолітні дівчини жорстоко познущались над дитиною з особливими потребами. У Чорноморському відділенні поліції повідомили, що одна з дівчат знімала подію на камеру телефону.

Відомо, що дівчатам по 15 років. Правоохоронці відреагували на інцидент.

«Поліцейські Чорноморського ВП зареєстрували вказану подію у встановленому порядку. На даний час особи безпосередніх учасниць інциденту, а також ще трьох дівчат, які були при ньому присутні, встановлені. Для надання пояснень та прийняття рішення усі вони разом з батьками запрошені до відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що одна з кривдниць була помічена у подібних ситуаціях. Тим часом потерпілій надає допомогу психолог.

Подію було кваліфіковано як хуліганство. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.296 КК України.