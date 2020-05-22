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Авіакатастрофа у Пакистані – Літак зі 107 людьми впав на будинки

Аня Мартинюк 22 травня 2020, 14:23
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Авіакатастрофа у Пакистані – Літак зі 107 людьми впав на будинки

Повітряне судно прямувало з Карачі в Лахор.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 травня, біля аеропорту Карачі, Пакистан, сталась авіакатастрофа. Розбився пасажирський літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines. Повітряне судно зі 107 пасажирами прямувало з Карачі в Лахор.  

Відомо, що літак упав на житлові будинки.

«Літак розбився в Карачі. Ми намагаємось підтвердити кількість пасажирів, за початковими даними це 99 пасажирів та вісім членів екіпажу», - заявив речник авіаційного управління країни Абдул Саттар Хохар.

У Мережі тим часом поширюються відео з місця трагедії. Інформації щодо людей, які вижили, не надходило.

 

 

На місце події прибула пакистанська армія та сили швидкого реагування. 

 

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