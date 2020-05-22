Авіакатастрофа у Пакистані – Літак зі 107 людьми впав на будинки

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Повітряне судно прямувало з Карачі в Лахор.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 травня, біля аеропорту Карачі, Пакистан, сталась авіакатастрофа. Розбився пасажирський літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines. Повітряне судно зі 107 пасажирами прямувало з Карачі в Лахор.
Відомо, що літак упав на житлові будинки.
«Літак розбився в Карачі. Ми намагаємось підтвердити кількість пасажирів, за початковими даними це 99 пасажирів та вісім членів екіпажу», - заявив речник авіаційного управління країни Абдул Саттар Хохар.
У Мережі тим часом поширюються відео з місця трагедії. Інформації щодо людей, які вижили, не надходило.
Video taken from the area of Karachi where the PIA flight went down pic.twitter.com/DvcP442v1P— Intel Air & Sea (@air_intel) May 22, 2020
На місце події прибула пакистанська армія та сили швидкого реагування.
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