Авіакатастрофа у Пакистані – Літак зі 107 людьми впав на будинки

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 травня, біля аеропорту Карачі, Пакистан, сталась авіакатастрофа. Розбився пасажирський літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines. Повітряне судно зі 107 пасажирами прямувало з Карачі в Лахор.

Відомо, що літак упав на житлові будинки.

«Літак розбився в Карачі. Ми намагаємось підтвердити кількість пасажирів, за початковими даними це 99 пасажирів та вісім членів екіпажу», - заявив речник авіаційного управління країни Абдул Саттар Хохар.

У Мережі тим часом поширюються відео з місця трагедії. Інформації щодо людей, які вижили, не надходило.

Video taken from the area of Karachi where the PIA flight went down pic.twitter.com/DvcP442v1P