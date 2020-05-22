Взявся за старе – Лещенко зажадав самостійно скласти інтерв'ю для видання

Аня Мартинюк 22 травня 2020, 13:53

Представники видання «Бабель» взяли інтерв’ю у Сергія Лещенка. Останній вирішив самостійно відредагувати його.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ, а нині член наглядової ради «Укрзалізниці» та мільйонер Сергій Лещенко дав інтерв’ю виданню «Бабель». Однак, публікувати його він не дав дозволу.

Колишній народний обранець зажадав дозволити йому самостійно редагувати початкову версію. Про це розповіли представники видання.

«Дати інтерв'ю Сергій Лещенко погодився за умови, що він читає і погоджує текст до публікації ... Бесіда з ним тривала понад дві години, а повна розшифровка інтерв'ю зайняла 37 сторінок. Редакція скоротила інтерв'ю до прийнятних для онлайн-формату розмірів, деякі питання об'єднала, не спотворила слів спікера і точно передала суть відповідей», - запевнили представники «Бабель».

Нагадаємо, депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський закликав голову уряду Дениса Шмишагя звільнити Лещенка з обійманої ним посади, оскільки за фахом він журналіст і до «Укрзалізниці» не має жодного відношення.