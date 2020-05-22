Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • На Житомирщині мисливець розстріляв 7 рибалок
  • З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі
  • Вирок Порошенку попереду - Зеленський

«Стіну Яценюка» будуть будувати ще п'ять років

Аня Мартинюк 22 травня 2020, 13:13
Версія для друку
«Стіну Яценюка» будуть будувати ще п'ять років

За даними ДПС, будівництво стіни перенесли. 

Новину передає «Преса України».

В експертній організації StateWatch повідомили, що захисні фортифікаційні споруд на українсько-російському кордоні будуватимуться ще 5 років. Про це також зазначили в ДПС. 

Будівництво так званої «Стіни Яценюка» перенесли через скорочення фінансування та здороженням будматеріалів. Як відомо, з держбюджету на проект Арсенія Яценюка спустять 4,1 млрд грн.

Як повідомлялось раніше, прикордонна служба України повністю засекретила всі контракти щодо будівництва «стіни Яценюка». За даними журналістів, прикордонна служба по суті підконтрольна «Народному фронту» структура. 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції