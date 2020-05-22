«Стіну Яценюка» будуть будувати ще п'ять років

Аня Мартинюк 22 травня 2020, 13:13

За даними ДПС, будівництво стіни перенесли.

Новину передає «Преса України».

В експертній організації StateWatch повідомили, що захисні фортифікаційні споруд на українсько-російському кордоні будуватимуться ще 5 років. Про це також зазначили в ДПС.

Будівництво так званої «Стіни Яценюка» перенесли через скорочення фінансування та здороженням будматеріалів. Як відомо, з держбюджету на проект Арсенія Яценюка спустять 4,1 млрд грн.

Як повідомлялось раніше, прикордонна служба України повністю засекретила всі контракти щодо будівництва «стіни Яценюка». За даними журналістів, прикордонна служба по суті підконтрольна «Народному фронту» структура.