В МОЗ представили свіжу статистику щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 22 травня 2020, 12:35

На жаль, кількість хворих продовжує рости. Чернівецька область – лідер за кількістю людей з COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Станом на 22 травня в Україні зафіксовано 442 нові випадки захворювання на коронавірус. Найбільше нових підтверджених випадків у Чернівецькій області – 63, Львівській області, - 65, у місті Києві – 47.

Загальна кількість хворих становить 20148 людей. З них 588 летальних випадків та 6585 пацієнтів одужало.

«В Україні за минулу добу зафіксовано 442 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 29 у дітей та 74 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 127 осіб. Одужали за добу 358 осіб, а померли 9 осіб», - йдеться у повідомленні.

Найбільше хворих в Чернівецькій області — 2905 випадків та місті Києві - 2522 випадки. До слова, з початку року було перевірено 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.