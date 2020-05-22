В МОЗ представили свіжу статистику щодо коронавірусу

Трамп вирішив вивести США з договору з відкритого неба 08:57
В Ірландії понад 70 тисяч будинків опинились під загрозою затоплення 15:10
Пенсіонери Україні не потрібні – Вчителі 60+ працюватимуть менше 13:21
З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі 12:21
Instagram озвучив нові правила використання ліцензійної музики 12:00
Памела Андерсон допоможе звичайним людям поспілкуватися зі знаменитостями онлайн 11:23
Перша леді України зворушила Мережу знімком у вишиванці 10:39
Боротьба продовжується – В Україні знову побільшало людей з COVID-19 09:54
В НБУ розкритикували рішення Ради розширити можливості «Укрпошти» 08:48
На жаль, кількість хворих продовжує рости. Чернівецька область – лідер за кількістю людей з COVID-19.
Новину передає «Преса України».
Станом на 22 травня в Україні зафіксовано 442 нові випадки захворювання на коронавірус. Найбільше нових підтверджених випадків у Чернівецькій області – 63, Львівській області, - 65, у місті Києві – 47.
Загальна кількість хворих становить 20148 людей. З них 588 летальних випадків та 6585 пацієнтів одужало.
«В Україні за минулу добу зафіксовано 442 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 29 у дітей та 74 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 127 осіб. Одужали за добу 358 осіб, а померли 9 осіб», - йдеться у повідомленні.
Найбільше хворих в Чернівецькій області — 2905 випадків та місті Києві - 2522 випадки. До слова, з початку року було перевірено 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.
08:57: Трамп вирішив вивести США з договору з відкритого неба
15:10: В Ірландії понад 70 тисяч будинків опинились під загрозою затоплення
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.