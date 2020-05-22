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Тест на коронавірус в Україні масовим не буде

Аня Мартинюк 22 травня 2020, 10:07
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Тест на коронавірус в Україні масовим не буде

В МОЗ роз’яснили, хто в Україні обов’язково проходитиме тест на антитіла до коронавірусу. 

Новину передає «Преса України».

Відповідно до указу МОЗ, українців тестуватимуть на антитіла до Covid-19. Однак, як виявилось, далеко не всі проходитимуть тест, який показуватиме, що людина перехворіла коронавірусом.

В МОЗ уточнили, що в першу чергу перевірці підлягають пацієнти з симптомами Covid-19, з пневмонією та ті пацієнти, які мають пройти операцію.

Крім того, раз в чотирнадцять днів тест проходитимуть медикам, які працюють з хворими на коронавірус. Раз в тридцять днів тест проходитимуть інші медики, фармацевти, поліцейські, нацгвардейци і прикордонники.

 

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