Тест на коронавірус в Україні масовим не буде

Трамп вирішив вивести США з договору з відкритого неба 08:57
В Ірландії понад 70 тисяч будинків опинились під загрозою затоплення 15:10
Пенсіонери Україні не потрібні – Вчителі 60+ працюватимуть менше 13:21
З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі 12:21
Instagram озвучив нові правила використання ліцензійної музики 12:00
Памела Андерсон допоможе звичайним людям поспілкуватися зі знаменитостями онлайн 11:23
Перша леді України зворушила Мережу знімком у вишиванці 10:39
Боротьба продовжується – В Україні знову побільшало людей з COVID-19 09:54
В НБУ розкритикували рішення Ради розширити можливості «Укрпошти» 08:48
В МОЗ роз’яснили, хто в Україні обов’язково проходитиме тест на антитіла до коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Відповідно до указу МОЗ, українців тестуватимуть на антитіла до Covid-19. Однак, як виявилось, далеко не всі проходитимуть тест, який показуватиме, що людина перехворіла коронавірусом.
В МОЗ уточнили, що в першу чергу перевірці підлягають пацієнти з симптомами Covid-19, з пневмонією та ті пацієнти, які мають пройти операцію.
Крім того, раз в чотирнадцять днів тест проходитимуть медикам, які працюють з хворими на коронавірус. Раз в тридцять днів тест проходитимуть інші медики, фармацевти, поліцейські, нацгвардейци і прикордонники.
08:57: Трамп вирішив вивести США з договору з відкритого неба
15:10: В Ірландії понад 70 тисяч будинків опинились під загрозою затоплення
13:44: Вчені показали, наскільки ефективні маски для обличчя
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.