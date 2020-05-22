На Житомирщині мисливець розстріляв 7 рибалок

Аня Мартинюк 22 травня 2020, 09:38

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння відкрив вогонь по 8 відпочивальниках. Вижити вдалось одному.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 травня, заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив про інцидент, який трапився в лісах Житомирщини. Тут орендар ставка розстріляв 7 рибалок. Відомо, що стрілок був п’яним.

«На березі ставка, неподалік від села Новоселиця Попільнянського району відпочивала компанія киян, старих друзів, які там збиралися вже не раз половити риби. Всього за даними слідства їх було 9 чоловік, включаючи орендаря ставка, громадянина З. 1962 р.н.», - зазначив Геращенко у соцмережі.

Також відомо, що після розпиття алкогольних напоїв 6 відпочивальників лягли спати у сарайчику, двоє інших продовжили розпивати алкоголь.

«Близько 1 години ночі, орендар ставка, професійний мисливець З., на ґрунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав розстрілювати відвідувачів з належної йому гладкоствольної мисливської рушниці марки «ІЖ», - додав Геращенко.

Зловмисник спочатку убив двох чоловіків, а потів взявся розстрілювати 6 інших. Лише один з відпочивальників вижив, він, почувши вистріли, втік у ліс, вийшов у село та викликав поліцію. Наразі підозрюваний затриманий. За прогнозом Геращенка, чоловіку світить довічне позбавлення волі.