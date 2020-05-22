Трамп вирішив вивести США з договору з відкритого неба

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За його словами, Росія не дотримується договору, тому США більше не зацікавлені в ньому.
Новину передає «Преса України».
Президент США Дональд Трамп зробив важливу заяву. За його словами, країна виходять з Договору з відкритого неба. За словами американського лідера, Штати більше не зацікавлені в цьому договорі.
Він також додав, що Росія не дотримувалася положень даного договору, тому було прийнято відповідне рішення. Тим не менше, він не виключив, що буде укладено інший подібний договір.
Нагадаємо, Договір з відкритого неба був підписаний країнами - членами ОБСЄ у 1992 році. Мова йде про 34 держави. Документ дозволяє збирати інформацію, робити фотографії під час розвідувальних польотів, а також ділитися зібраними даними з іншими учасниками договору.
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