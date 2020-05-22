Польща послабила карантин для заробітчан

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Тепер українці, які прибувають у Польщу на сезонні роботи, можуть одразу приступати до роботи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 травня, стало відомо, що у Польщі змінили карантинні правила для заробітчан. Так, вони зможуть приступити до роботи без дотримання двотижневого карантину. Відповідну заяву зробив міністр сільського господарства Ян Кшиштоф Ардановскі.
«Ми до кінця не знаємо, якими будуть масштаби явища і скільки цих робітників з-за східного кордону приїде до Польщі», - додав Ардановскі.
Він також додав, що брак сезонних працівників у зв’язку з пандемією – це проблема не лише Польщі. До слова, міністр попередив, що тестування сезонних іноземних працівників на наявність коронавірусу не можна проводити, адже це буде розцінюватися як незаконна державна допомога.
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