В Ірландії понад 70 тисяч будинків опинились під загрозою затоплення

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 15:10

За словами вчених, глобальне потепління спровокує затоплення колосальної кількості будинків, тому страховим компаніям варто почати готуватися.

Новину передає «Преса України».

Згідно з новим аналізом, понад 70 000 будинків по всій Ірландії можуть бути затоплені до 2050 року. Причина такого ходу подій – кліматичні зміни.

Як відзначили в компанії Gamma Location Intelligence, багато людей зіткнуться з сильними прибережними паводками. Старший вчений з просторових даних Gamma Location Intelligence, Річард Кантвелл, заявив, що з підвищенням глобальної температури рівень моря зростає, а це означає, що повені стануть звичнішими.

За його словами, останні дані є життєво важливими, оскільки власники будинків, місцева влада та страхові компанії почнуть планувати майбутнє.