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За словами вчених, глобальне потепління спровокує затоплення колосальної кількості будинків, тому страховим компаніям варто почати готуватися.
Новину передає «Преса України».
Згідно з новим аналізом, понад 70 000 будинків по всій Ірландії можуть бути затоплені до 2050 року. Причина такого ходу подій – кліматичні зміни.
Як відзначили в компанії Gamma Location Intelligence, багато людей зіткнуться з сильними прибережними паводками. Старший вчений з просторових даних Gamma Location Intelligence, Річард Кантвелл, заявив, що з підвищенням глобальної температури рівень моря зростає, а це означає, що повені стануть звичнішими.
За його словами, останні дані є життєво важливими, оскільки власники будинків, місцева влада та страхові компанії почнуть планувати майбутнє.
15:10: В Ірландії понад 70 тисяч будинків опинились під загрозою затоплення
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