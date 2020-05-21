Війна на Донбасі – Українська сторона несе втрати

В Ірландії понад 70 тисяч будинків опинились під загрозою затоплення 15:10
Пенсіонери Україні не потрібні – Вчителі 60+ працюватимуть менше 13:21
З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі 12:21
Instagram озвучив нові правила використання ліцензійної музики 12:00
Памела Андерсон допоможе звичайним людям поспілкуватися зі знаменитостями онлайн 11:23
Перша леді України зворушила Мережу знімком у вишиванці 10:39
Боротьба продовжується – В Україні знову побільшало людей з COVID-19 09:54
В НБУ розкритикували рішення Ради розширити можливості «Укрпошти» 08:48
За даними представників ООС, на Луганщині загинув захисник країни.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 травня, у прес-службі ООС повідомили, що російські найманці на Донбасі продовжують активно нагадувати про себе. Відомо, що на Луганщині міна 120 калібру поцілила в вантажний автомобіль.
На жаль, загинув український захисник.
«Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця й наголошує, що такі злочинні дії окупантів не залишаться безкарними», - йдеться у повідомленні.
Ще один захисник отримав поранення та ще четверо – бойові травмування.
15:10: В Ірландії понад 70 тисяч будинків опинились під загрозою затоплення
13:44: Вчені показали, наскільки ефективні маски для обличчя
13:21: Пенсіонери Україні не потрібні – Вчителі 60+ працюватимуть менше
12:21: З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі
12:00: Instagram озвучив нові правила використання ліцензійної музики
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.