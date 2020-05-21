Війна на Донбасі – Українська сторона несе втрати

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 14:44

За даними представників ООС, на Луганщині загинув захисник країни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, у прес-службі ООС повідомили, що російські найманці на Донбасі продовжують активно нагадувати про себе. Відомо, що на Луганщині міна 120 калібру поцілила в вантажний автомобіль.

На жаль, загинув український захисник.

«Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця й наголошує, що такі злочинні дії окупантів не залишаться безкарними», - йдеться у повідомленні.

Ще один захисник отримав поранення та ще четверо – бойові травмування.