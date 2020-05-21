Притула може поборотись за місце Кличка

В Ірландії понад 70 тисяч будинків опинились під загрозою затоплення 15:10
Пенсіонери Україні не потрібні – Вчителі 60+ працюватимуть менше 13:21
З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі 12:21
Instagram озвучив нові правила використання ліцензійної музики 12:00
Памела Андерсон допоможе звичайним людям поспілкуватися зі знаменитостями онлайн 11:23
Перша леді України зворушила Мережу знімком у вишиванці 10:39
Боротьба продовжується – В Україні знову побільшало людей з COVID-19 09:54
В НБУ розкритикували рішення Ради розширити можливості «Укрпошти» 08:48
У партії «Голос» заявили, що вони не виключають балотування Сергія Притули на пост мера Києва.
Новину передає «Преса України».
Представники партії «Голос», яку пов’язують з Петром Порошенком, заявили, що шоумен Сергій Притула може поборотися за місце мера столиці України. Про це повідомила глава партії Кіра Рудик.
Тим не менше, вона зазначила, що остаточного рішення ще немає.
«Я вважаю, щоб говорити про вибори київського міського голови, спочатку потрібно дочекатися їх оголошення. Від «Голосу» кандидат або кандидатка точно буде. У нашій команді багато чесних і професійних людей - кожен і кожна з них зможе гідно працювати для громади Києва. Чи буде це Сергій Притула? Можливо», - зазначила вона.
Тим часом сам шоумен, який також є членом політради партії «Голос», заявив, що участь у виборах є пріоритетним завданням.
15:10: В Ірландії понад 70 тисяч будинків опинились під загрозою затоплення
13:44: Вчені показали, наскільки ефективні маски для обличчя
13:21: Пенсіонери Україні не потрібні – Вчителі 60+ працюватимуть менше
12:21: З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі
12:00: Instagram озвучив нові правила використання ліцензійної музики
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.