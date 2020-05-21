Притула може поборотись за місце Кличка

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 14:14

У партії «Голос» заявили, що вони не виключають балотування Сергія Притули на пост мера Києва.

Новину передає «Преса України».

Представники партії «Голос», яку пов’язують з Петром Порошенком, заявили, що шоумен Сергій Притула може поборотися за місце мера столиці України. Про це повідомила глава партії Кіра Рудик.

Тим не менше, вона зазначила, що остаточного рішення ще немає.

«Я вважаю, щоб говорити про вибори київського міського голови, спочатку потрібно дочекатися їх оголошення. Від «Голосу» кандидат або кандидатка точно буде. У нашій команді багато чесних і професійних людей - кожен і кожна з них зможе гідно працювати для громади Києва. Чи буде це Сергій Притула? Можливо», - зазначила вона.

Тим часом сам шоумен, який також є членом політради партії «Голос», заявив, що участь у виборах є пріоритетним завданням.