Вчені показали, наскільки ефективні маски для обличчя

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 13:44

За словами вчених, маски для обличчя дійсно допомагають, однак варто пам’ятати про певні моменти.

Новину передає «Преса України».

В Університеті Едінбурга вирішили перевірити, чи дійсно маски для обличчя є доцільними під час пандемії коронавірусу. Для цього вчені випробували сім видів масок для обличчя, включаючи хірургічні маски, респіратори, прості та складні захисні маски для обличчя та маски ручної роботи.

Відповідні вимірювання проводилися на людях, які носили різні покриття для обличчя. Вони лежали та стояли. Також для експерименту задіяли манекена.

Встановлено, що саморобні маски можуть допомогти обмежити поширення коронавірусу. Вони перешкоджають потоку повітря з ротової порожнини, однак, якщо вони занадто щільні, то це несе небезпеку людині.

Респіраторні маски, як правило, мають клапани, через які легко проходять небезпечні віруси.

Тим не менше, усі маски для обличчя зменшують відстань повітря, яке видихає людина, як мінімум на 90%. Варто пам’ятати, що маски треба міняти часто, оскільки на них скупчуються цілі «сім’ї» бактерій.