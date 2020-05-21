Пенсіонери Україні не потрібні – Вчителі 60+ працюватимуть менше

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 13:21

В МОН також запевнили, що заробляти менше педагоги не стануть.

Новину передає «Преса України».

Виконувачка обов’язків міністра освіти України Любомира Мандзій з’явилась в ефірі «Сніданку з 1+1». Вона зробила декілька важливих заяв щодо змін у навчальному процесі на тлі пандемії коронавірусу.

За її словами, літні педагоги в Україні матимуть гнучкий графік. Мандзій наголосила, що поки вчителів-пенсіонерів не відсторонюватимуть від роботи. Очільниця МОН уточнила, що мова йде про педагогів віком 60 років та більше.

Очікується, що найближчим часом директори шкіл розроблять для таких вчителів графік роботи.

«На зарплати літніх педагогів це ніяким чином не вплине», - запевнила Мандзій.

Як повідомлялось раніше, Любомира Мандзій заявила, що з вересня школи України працюватимуть з елементами дистанційного навчання.