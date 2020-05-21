Гордон вирішив взяти ще одне скандальне інтерв’ю

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 12:53

Дмитро Гордон розповів, що він зібрався брати інтерв’ю ще у декількох одіозних особистостей.

Новину передає «Преса України».

Український журналіст Дмитро Гордон повідомив, що візьме інтерв’ю у президента-втікача Віктора Януковича. Відповідна заява прозвучала в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Гордона, йому не вистачає ще кілька інтерв’ю для «повноти картини». Зокрема, він згадав про Володимира Путіна та Петра Порошенка. Він також додав, що переговори щодо діалогу з Януковичем тривають, тим часом з Путіним він зв’язатися не може, а Порошенко відмовився від інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше Дмитра Гордона розкритикували за інтерв’ю зі зрадницею України Наталією Поклонською та терористом Ігорем Гіркіним. В результаті Гордон заявив, що інтерв’ю були записані, щоб передати матеріал в Гаагу.