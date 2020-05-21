З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі

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Любомира Мандзій попередила, що новий навчальний рік в Україні передбачатиме дистанційне навчання.
Новину передає «Преса України».
Тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій відповіла на запитання, як працюватимуть школи з вересня.
Виступаючи у програмі «Сніданок з 1+1», вона зазначила, що технології дистанційного навчання будуть збережені.
«Я думаю, що технології дистанційного навчання будуть використовувати у школі більше і ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто, будуть поєднуватися і класно-урочна система і технології змішаного навчання. З вересня місяця, я думаю, що вони будуть краще використовуватися у наших школах», - розповіла Мандзій.
За її словами, до кінця червня школи отримають рекомендації, за якими вчителі зможуть почати готуватися до наступного навчального року.
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