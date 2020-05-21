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З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 12:21
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З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі

Любомира Мандзій попередила, що новий навчальний рік в Україні передбачатиме дистанційне навчання.

Новину передає «Преса України».

Тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій відповіла на запитання, як працюватимуть школи з вересня.

Виступаючи у програмі «Сніданок з 1+1», вона зазначила, що технології дистанційного навчання будуть збережені. 

«Я думаю, що технології дистанційного навчання будуть використовувати у школі більше і ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто, будуть поєднуватися і класно-урочна система і технології змішаного навчання. З вересня місяця, я думаю, що вони будуть краще використовуватися у наших школах», - розповіла Мандзій.

За її словами, до кінця червня школи отримають рекомендації, за якими вчителі зможуть почати готуватися до наступного навчального року.

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