Instagram озвучив нові правила використання ліцензійної музики

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Тепер користувачі, які з’являються в Live режимі, отримуватимуть попередження про неможливість використовувати ліцензійну музику.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що Instagram вирішив вжити заходів у зв’язку з появою на відео користувачів популярних хітів, захищених авторським правом.
Так, Instagram Live зазнає певних змін у використанні. Наразі, якщо хтось занадто довго відтворює певну музичну композицію в прямому ефірі, пов’язані з цим ліцензійні угоди передбачають, що ефір буде раптово відключено або навіть заблоковано.
Намагаючись мінімізувати подібні перебої, в Instagram оголосили про зміни способу сповіщення користувача Live, коли системи виявляють, що трансляція чи завантажене відео може містити музику, що являється порушенням ліцензійних угод.
Якщо користувач ведете трансляцію в прямому ефір він вчасно побачить сповіщення, яке дасть змогу відрегулювати запис, щоб уникнути переривання.
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