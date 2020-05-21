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Знаменитість вирішила дати людям можливість поспілкуватися на будь-які теми зі знаменитостями.
Новину передає «Преса України».
52-річна Памела Андерсон представила серію свіжих знімків, на яких вона позує в самісінькій білизні. Фото знаменитість розмістила не просто так. Вона вирішила повідомити шанувальникам, що тепер є творчим директором ресурсу Jasmin.
Цей веб-сайт, призначений для обслуговування веб-камер LiveJasmin, продає себе як місце, де користувачі можуть спілкуватися безпосередньо з впливовими людьми та обговорювати все, від подорожей та моди до побачень та стосунків.
«Я відчуваю, що це одна з тих речей, де користувачі та впливові люди можуть говорити про що завгодно, і це пряма комунікація, як дивиться в чиїсь очі - я люблю переводити соціальні медіа на інший рівень», - прокоментувала вона.
Очікується, що зірка сама проводитиме регулярні віртуальні бесіди з експертами в галузі стосунків, інтимності та сексуальної позитивності.
12:21: З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі
12:00: Instagram озвучив нові правила використання ліцензійної музики
11:23: Памела Андерсон допоможе звичайним людям поспілкуватися зі знаменитостями онлайн
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