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Олена та Володимир Зеленський представили спільне фото з нагоди Дня вишиванки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 травня, в Україні відзначають День вишиванки. З цієї нагоди перша леді країни Олена Зеленська оприлюднила фото, на якому позує разом з Володимиром Зеленським у вишиванках.
Зворушливий знімок з’явився у соцмережах.
Інтернет-спільнота відзначила, що фото хороше й це дуже правильно, коли президент країни та його родина поважають традиції.
До слова, пошуковик Google створив дудл до Дня вишиванки, який відзначають у третій четвер травня.
10:39: Перша леді України зворушила Мережу знімком у вишиванці
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