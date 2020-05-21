Перша леді України зворушила Мережу знімком у вишиванці

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 10:39

Олена та Володимир Зеленський представили спільне фото з нагоди Дня вишиванки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, в Україні відзначають День вишиванки. З цієї нагоди перша леді країни Олена Зеленська оприлюднила фото, на якому позує разом з Володимиром Зеленським у вишиванках.

Зворушливий знімок з’явився у соцмережах.

Інтернет-спільнота відзначила, що фото хороше й це дуже правильно, коли президент країни та його родина поважають традиції.

До слова, пошуковик Google створив дудл до Дня вишиванки, який відзначають у третій четвер травня.