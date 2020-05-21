Боротьба продовжується – В Україні знову побільшало людей з COVID-19

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 09:54

За даними МОЗ, за останню добу спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус на 476 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що в Україні знову росте кількість виявлених хворих з коронавірусом. Свіжі дані представили в МОЗ. Так, за добу зафіксовано 476 нових випадків. Загальна кількість випадків становить 19706. З них 579 завершилось летально та 6227 пацієнтів одужали.

Ситуація в Україні наступна.

Вінницька область — 788 випадків інфікування.

Волинська область — 698 випадків інфікування.

Дніпропетровська область — 856 випадків інфікування.

Донецька область — 138 випадків інфікування.

Житомирська область — 589 випадків інфікування.

Закарпатська область — 964 випадки інфікування.

Запорізька область — 398 випадків інфікування.

Івано-Франківська область — 1257 випадків інфікування.

Кіровоградська область — 455 випадків інфікування.

м. Київ — 2475 випадків інфікування.

Київська область — 1316 випадків інфікування.

Львівська область — 1175 випадків інфікування.

Луганська область — 43 випадки інфікування.

Миколаївська область — 274 випадки інфікування.

Одеська область — 806 випадків інфікування.

Полтавська область — 266 випадків інфікування.

Рівненська область — 1287 випадків інфікування.

Сумська область — 165 випадки інфікування.

Тернопільська область — 1098 випадків інфікування.

Харківська область — 851 випадок інфікування.

Херсонська область — 173 випадки інфікування.

Хмельницька область — 294 випадки інфікування.

Чернівецька область — 2842 випадки інфікування.

Черкаська область — 381 випадок інфікування.

Чернігівська область — 117 випадків інфікування.

З початку року в Україні надійшло 49352 повідомлення про підозру на коронавірус. Варто зазначити, що у деяких людей хвороба перебігає безсимптомно.