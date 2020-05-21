Боротьба продовжується – В Україні знову побільшало людей з COVID-19

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За даними МОЗ, за останню добу спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус на 476 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що в Україні знову росте кількість виявлених хворих з коронавірусом. Свіжі дані представили в МОЗ. Так, за добу зафіксовано 476 нових випадків. Загальна кількість випадків становить 19706. З них 579 завершилось летально та 6227 пацієнтів одужали.
Ситуація в Україні наступна.
Вінницька область — 788 випадків інфікування.
Волинська область — 698 випадків інфікування.
Дніпропетровська область — 856 випадків інфікування.
Донецька область — 138 випадків інфікування.
Житомирська область — 589 випадків інфікування.
Закарпатська область — 964 випадки інфікування.
Запорізька область — 398 випадків інфікування.
Івано-Франківська область — 1257 випадків інфікування.
Кіровоградська область — 455 випадків інфікування.
м. Київ — 2475 випадків інфікування.
Київська область — 1316 випадків інфікування.
Львівська область — 1175 випадків інфікування.
Луганська область — 43 випадки інфікування.
Миколаївська область — 274 випадки інфікування.
Одеська область — 806 випадків інфікування.
Полтавська область — 266 випадків інфікування.
Рівненська область — 1287 випадків інфікування.
Сумська область — 165 випадки інфікування.
Тернопільська область — 1098 випадків інфікування.
Харківська область — 851 випадок інфікування.
Херсонська область — 173 випадки інфікування.
Хмельницька область — 294 випадки інфікування.
Чернівецька область — 2842 випадки інфікування.
Черкаська область — 381 випадок інфікування.
Чернігівська область — 117 випадків інфікування.
З початку року в Україні надійшло 49352 повідомлення про підозру на коронавірус. Варто зазначити, що у деяких людей хвороба перебігає безсимптомно.
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