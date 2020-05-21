Балі відкриють для туристів з осені

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Острів Балі, який живе за рахунок туристів, збирається відновити туристичний сезон.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що популярний острів Балі буде знову приймати у себе туристів з жовтня. Про це повідомляє The Jakarta Post.
«За весь час пандемії на Балі зареєстрований лише 371 випадок коронавірусу, чотири людини померли. Це дуже низький відсоток порівняно з рештою території Індонезії, де зафіксовано 19 тисяч випадків COVID-19», - відзначають ЗМІ.
Варто зазначити, що ще раніше індонезійська влада готується відкрити туристам місто Джокьякарта на острові Ява та острови Ріау.
«Туризм грає дуже важливу роль в економіці Балі, від нього так чи інакше залежать 80% населення. Зараз економіка Індонезії страждає, тільки в березні число прибуттів іноземних туристів впало на 60% (з Китаю - на 97%)», - додали журналісти.
Нагадаємо, що так званий сухий сезон на Балі триває з травня до кінця жовтня. У цей період відпочинок на острові найдорожчий.
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