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В НБУ розкритикували рішення Ради розширити можливості «Укрпошти»

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 08:48
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В НБУ розкритикували рішення Ради розширити можливості «Укрпошти»

В Україні з’явиться державний «поштовий банк». Однак, у Нацбанку такий хід подій не привітали.

Новину передає «Преса України».

19 травня ВРУ прийняла за основу законопроект №2788-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг в галузі поштового зв'язку».

Так, нардепи підтримали надання «Укрпошті» прав на банківські послуги. Такий хід подій не сподобався НБУ.

«Це нелогічно. Роль держави в банківському секторі повинна зменшуватися, а не рости. Зменшення ролі держави сприятиме конкуренції, і відповідно - підвищення якості фінансових послуг. Сьогодні частка держави - 55%. НБУ спільно з Урядом планує її зменшити до 25% до 2025 року завдяки частковій приватизації держбанків. Розширення статусу "Укрпошти" - це крок до збільшення монополії держави у фінсекторі, а не крок до конкуренції», - вважають в НБУ.

Також регулятор зазначає, що «Укрпошта» змагатиметься з іншими державними банками - Ощадбанком і ПриватБанком.

 

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