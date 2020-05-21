В НБУ розкритикували рішення Ради розширити можливості «Укрпошти»

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 08:48

В Україні з’явиться державний «поштовий банк». Однак, у Нацбанку такий хід подій не привітали.

Новину передає «Преса України».

19 травня ВРУ прийняла за основу законопроект №2788-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг в галузі поштового зв'язку».

Так, нардепи підтримали надання «Укрпошті» прав на банківські послуги. Такий хід подій не сподобався НБУ.

«Це нелогічно. Роль держави в банківському секторі повинна зменшуватися, а не рости. Зменшення ролі держави сприятиме конкуренції, і відповідно - підвищення якості фінансових послуг. Сьогодні частка держави - 55%. НБУ спільно з Урядом планує її зменшити до 25% до 2025 року завдяки частковій приватизації держбанків. Розширення статусу "Укрпошти" - це крок до збільшення монополії держави у фінсекторі, а не крок до конкуренції», - вважають в НБУ.

Також регулятор зазначає, що «Укрпошта» змагатиметься з іншими державними банками - Ощадбанком і ПриватБанком.