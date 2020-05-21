YouTube «почистив» канали прихильників Путіна

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 08:09

Так, відомий відеохостинг прибрав канали «Крим 24», Anna News та News-Front.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 20 травня, відеохостинг YouTube видалив аккаунти російського пропагандистського телеканалу "Крим 24". Слідом за ним було видалено канали інформагентств Anna News та News-Front. Як відомо, вищезгадані канали активно захищають інтереси Кремля на Донбасі та анексованому півострові.

Власники згаданих телеканалу і видань самі повідомили про такий крок збоку керівництва YouTube.

«Сьогодні вранці команда YouTube раптово видалила канал головного на півострові телеканалу "Крим 24". Це було зроблено після трьох років успішної співпраці без попередження і пояснення причин», - зазначили представники "Крим 24".

За попередніми даними, канали були видалені через «порушення умов використання YouTube». Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що він підтримав ідею телекомпанії подати в суд на популярний відеохостинг.

Тим часом у News Front та Anna News пожалілись на такий хід подій Роскомнадзору.