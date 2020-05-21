Естонія почала тестувати цифрові паспорти імунітету

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 07:32

Відповідні паспорти мають на меті дозволити людям швидше повернутися на свої робочі місця.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що Естонія стала однією з перших країн, де почали працювати над системою цифрових паспортів. Наразі засновники найважливіших стартапів Естонії об'єднали сили, щоб створити відповідну систему.

«Цифровий паспорт імунітету націлений на те, щоб зменшити страхи і стимулювати суспільства у всьому світі продовжити нормальне життя, не дивлячись на пандемію», - прокоментував один з розробників системи і засновник компанії Transferwise Таавет Хінрікус.

Зокрема, паспорти мають на меті допомогти швидше та безпечно повернути людей до роботи після карантину. В мережі готелів Radisson та компанії PRFoods уже перейшли до практики у цьому питанні.