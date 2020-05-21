Естонія почала тестувати цифрові паспорти імунітету

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Відповідні паспорти мають на меті дозволити людям швидше повернутися на свої робочі місця.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що Естонія стала однією з перших країн, де почали працювати над системою цифрових паспортів. Наразі засновники найважливіших стартапів Естонії об'єднали сили, щоб створити відповідну систему.
«Цифровий паспорт імунітету націлений на те, щоб зменшити страхи і стимулювати суспільства у всьому світі продовжити нормальне життя, не дивлячись на пандемію», - прокоментував один з розробників системи і засновник компанії Transferwise Таавет Хінрікус.
Зокрема, паспорти мають на меті допомогти швидше та безпечно повернути людей до роботи після карантину. В мережі готелів Radisson та компанії PRFoods уже перейшли до практики у цьому питанні.
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