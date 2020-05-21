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Естонія почала тестувати цифрові паспорти імунітету

Аня Мартинюк 21 травня 2020, 07:32
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Естонія почала тестувати цифрові паспорти імунітету

Відповідні паспорти мають на меті дозволити людям швидше повернутися на свої робочі місця.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що Естонія стала однією з перших країн, де почали працювати над системою цифрових паспортів. Наразі засновники найважливіших стартапів Естонії об'єднали сили, щоб створити відповідну систему.

«Цифровий паспорт імунітету націлений на те, щоб зменшити страхи і стимулювати суспільства у всьому світі продовжити нормальне життя, не дивлячись на пандемію», - прокоментував один з розробників системи і засновник компанії Transferwise Таавет Хінрікус.

Зокрема, паспорти мають на меті допомогти швидше та безпечно повернути людей до роботи після карантину. В мережі готелів Radisson та компанії PRFoods уже перейшли до практики у цьому питанні.

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