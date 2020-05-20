В российских СМИ продолжается информационная кампания против Украины

zmxn 20 травня 2020, 09:27

Российские СМИ продолжают вести активную информационную кампанию против Украины.



В частности, некоторые издания в очередной раз опубликовали пугающие простых обывателей материалы о деятельности биолабораторий, которые, якобы, курируют США, и которые находятся рядом с российскими границами. Помимо прочего, в этих статьях рассказывается о существовании у нас в стране 15 таких учреждений, задача которых - разработка биологического оружия в интересах США.

На странице телеграм-канала, который давно следит за данной темой, решили разобраться в тезисах российской пропаганды и выяснить где правда, а где откровенная ложь, и что из этого всего следует.

Тезис 1: В Украине действуют 15 лабораторий под контролем США

Эта информация уже не раз всплывала в украинских СМИ, а количество лабораторий по разным данным составляет от 11 до 15. И хотя нигде не указываются конкретные адреса и названия всех учреждений, тем не менее, недавно все-таки США признали, что такие лаборатории в Украине действительно есть.

Тезис 2: На территории Украины разрабатывают «этническое оружие» против России

Российские пропагандисты не дают конкретных доказательств, которые явно указывали бы на разработку биологического оружия против славянского этноса. Что известно, так это то, что США действительно проводили опыты с антителами к возбудителям инфекций у украинского населения. Люди, которые "в теме", готовы поделиться инсайдом о секретных проектах Пентагона, над которыми ведется работа в биолабораториях, но пока достоверной информации об этом нет.

Тезис 3: Лаборатории оказались неэффективными в борьбе с коронавирусом COVID-19

С этим можно согласиться, так как работа над вакциной ведется за рубежом, а не на нашей территории. На какой стадии эти лаборатории сейчас находятся в поиске эффективного средства для борьбы с COVID-19 – вопрос открытый.

В самом возможном факте наличия лабораторий в Украине нет ничего сенсационного. Напротив, у нас отличная научная база и имеются в наличии ресурсы, благодаря которым есть возможность вести собственные исследования особо опасных вирусов и проводить эксперименты со смертельно опасными патогенами в интересах нашей страны. Но, с другой стороны, выступать в качестве страны-донора и привлекать к работе с нашей базой уникальных штаммов иностранных специалистов – это уже граничит с преступлением, что, в свою очередь, может привести даже к потере суверенитета.

В связи с все чаще появляющейся информацией на эту тему, Офису Президента стоило бы как можно скорее дать развернутый ответ украинскому обществу о том, какую деятельность ведут американцы на биологических объектах в Украине, и ведут ли ее вообще для того, чтобы все инсинуации на данную тему прекратились, а очередные мифы кремлевских СМИ были развенчаны.

По материалам t.me/sheptoon/4673