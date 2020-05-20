19 країн подолали коронавірус

Аня Мартинюк 20 травня 2020, 17:27

Це означає, що у них більше не фіксують хворих на смертоносний китайський вірус.

Новину передає «Преса України».

За даними ресурсу Worldometers, 19 країн та територій заявили, що повністю впорались з коронавірусною інфекцією. Як відомо, станом на 20 травня, COVID-19 поширився 213 країнами.

Так, список країн та територій, які більше не фіксують у себе хворих, та у яких усі пацієнти одужали, виглядає наступним чином.

Фарерські острови. Усі 187 пацієнтів одужали.

Камбоджа. Усі 122 пацієнти одужали.

Французька Полінезія. Усі 60 пацієнтів одужали.

Макао. Усі 45 пацієнтів одужали.

Еритрея. Усі 39 пацієнтів одужали.

Тимор-Лешті. Усі 24 пацієнти одужали.

Нова Каледонія. Усі 18 пацієнтів одужали.

Сент-Люсія. Усі 18 пацієнтів одужали.

Домініка. Усі 16 пацієнтів одужали.

Сент-Кітс і Невіс. Усі 15 пацієнтів одужали.

Фолклендські острови. Усі 13 пацієнтів одужали.

Гренландія. Усі 11 пацієнтів одужали.

Сейшельські острови . Усі 11 пацієнтів одужали.

Папуа-Нова Гвінея. Усі 8 пацієнтів одужали.

Карибські Нідерланди. Усі 6 пацієнтів одужали.

Сент-Барт. Усі 6 пацієнтів одужали.

Західна Сахара. Усі 6 пацієнтів одужали.

Ангілья. Усі 3 пацієнти одужали.

Сен-П'єр Мікелон. 1 пацієнт одужав.