В Україні введено адаптивний карантин

Аня Мартинюк 20 травня 2020, 16:54

Максим Степанов роз’яснив, що враховуватиметься для зняття обмежень в регіонах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, Кабмін ввів в країні адаптивний карантин. Триватиме він з 22 травня по 22 червня.

«Проектом постанови пропонується встановити з 22 травня по 22 червня на території України карантин з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах», - заявив голова МОЗ Максим Степанов.

Тепер в регіонах враховуватиметься середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Так, повинно бути менше 12 осіб з відповідним діагнозом. Крім того, менше половини від кількості ліжок у лікарнях повинні бути зайняті хворими.

Степанов пояснив, що адаптивний карантин означає, що введення та зняття обмежень відбуватиметься регіонально.