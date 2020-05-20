В Україні введено адаптивний карантин

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Максим Степанов роз’яснив, що враховуватиметься для зняття обмежень в регіонах.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 травня, Кабмін ввів в країні адаптивний карантин. Триватиме він з 22 травня по 22 червня.
«Проектом постанови пропонується встановити з 22 травня по 22 червня на території України карантин з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах», - заявив голова МОЗ Максим Степанов.
Тепер в регіонах враховуватиметься середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Так, повинно бути менше 12 осіб з відповідним діагнозом. Крім того, менше половини від кількості ліжок у лікарнях повинні бути зайняті хворими.
Степанов пояснив, що адаптивний карантин означає, що введення та зняття обмежень відбуватиметься регіонально.
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