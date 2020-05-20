Вирок Порошенку попереду - Зеленський

Аня Мартинюк 20 травня 2020, 14:32

Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про плівки Петра Порошенка, які можуть допомогти посадити колишнього лідера країни за грати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, відбулась велика прес-конференція президента України Володимира Зеленського. Присутні журналісти поцікавились у нього, чи чув він про плівки Петра Порошенка, згідно яким екс-президента можна звинуватити у держзраді.

Зеленський заявив, що чув про плівки. Він наголосив, що це не останній дзвінок, який побачать українці.

«Що стосується вироку пану Порошенку… Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, тому що це повноваження не мої, а вироки – це суд», - наголосив він.

Так, Зеленський особливо наголосив, що на плівки Порошенка мають реагувати правоохоронні органи. Нагадаємо, на аудіо матеріалах фігурують голоси Петра Порошенка та ексвіце-президента США Джозефа Байдена. Сторони вели діалог про отримання $1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції.