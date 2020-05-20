Медреформи не вийшло – Зеленський

Аня Мартинюк 20 травня 2020, 13:54

Володимир Зеленський підтвердив, що медична реформа мала непоганий початок, однак не всі від неї у захваті.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, український президент Володимир Зеленський виступив на прес-конференції з нагоди річниці його обрання на посаду. Так, він згадав про медреформу в Україні, навколо якої виникає багато спорів.

«Медична реформа. Первинку зробили, вона дуже не погана, і там задоволені медики первинки. Але це не всі медики – це перше. Друге – COVID-19 показав, що реформи не вийшло. Там є нормальні речі, які були зроблені. Але дуже багато всього, на що не звертали увагу, і ми опинилися просто голі медично перед таким викликом», - прокоментував він.

Саме тому Зеленський вважає, що медреформу треба переглянути. Він назвав реформу нерозумною, коли водії швидкої отримують маленьку зарплату, чи коли тубдиспансери виходять зі страйками.

До слова, Володимир Зеленський додав, що 5 тисяч гривень зарплати – це ще не бідність.

Нагадаємо, запитання Зеленському задавали представники ЗМІ.