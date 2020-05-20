На Дніпропетровщині обвалився міст

Аня Мартинюк 20 травня 2020, 13:18

Політолог Олександр Кочетков зауважив, що це дуже символічно, адже зараз президент звітує про рік своєї роботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, під час прес-конференції президента України Володимира Зеленського в Дніпропетровській області в селі Олексіївка обвалився міст. За попередніми даними, міст через затоку Каховського водосховища обвалився при проходженні великовантажної фури.

Відомо, що обійшлось без жертв, однак з вантажівки в річку виливається паливо. Журналісти дізнались, що на допомогу водієві вантажівки прибули місцеві жителі.

«Цей міст уже давно перебував в такому стані - він хитався, скрипів і втрачав фрагменти. Ми неодноразово зверталися до представників усіх рівнів влади, однак відповіді не послідувало. Тиждень тому тут проводили дрібний ремонт», - прокоментувала місцева мешканка.

Ситуацію прокоментував політолог Олександр Кочетков. За його словами, дуже символічно, що міст обвалився під час прес-конференції президента.

«І те, що про подібне давно попереджають фахівці-будівельники, і що це сталося в період звіту президента про роботу за рік, і що сталося це на Дніпропетровщині, де обласна влада відчайдушно воює з мерією Дніпра. І де укладено відоме парі між Володимиром Зеленським та Борисом Філатовим саме з приводу ремонту моста через Дніпро, який проводить мерія, щоб він теж не завалився», - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що планує залучити 3 млрд доларів для ремонту усіх мостів в країні.