На Дніпропетровщині обвалився міст

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Політолог Олександр Кочетков зауважив, що це дуже символічно, адже зараз президент звітує про рік своєї роботи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 травня, під час прес-конференції президента України Володимира Зеленського в Дніпропетровській області в селі Олексіївка обвалився міст. За попередніми даними, міст через затоку Каховського водосховища обвалився при проходженні великовантажної фури.
Відомо, що обійшлось без жертв, однак з вантажівки в річку виливається паливо. Журналісти дізнались, що на допомогу водієві вантажівки прибули місцеві жителі.
«Цей міст уже давно перебував в такому стані - він хитався, скрипів і втрачав фрагменти. Ми неодноразово зверталися до представників усіх рівнів влади, однак відповіді не послідувало. Тиждень тому тут проводили дрібний ремонт», - прокоментувала місцева мешканка.
Ситуацію прокоментував політолог Олександр Кочетков. За його словами, дуже символічно, що міст обвалився під час прес-конференції президента.
«І те, що про подібне давно попереджають фахівці-будівельники, і що це сталося в період звіту президента про роботу за рік, і що сталося це на Дніпропетровщині, де обласна влада відчайдушно воює з мерією Дніпра. І де укладено відоме парі між Володимиром Зеленським та Борисом Філатовим саме з приводу ремонту моста через Дніпро, який проводить мерія, щоб він теж не завалився», - зазначив він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що планує залучити 3 млрд доларів для ремонту усіх мостів в країні.
08:01: З’явилися нові статистичні дані щодо поширення коронавірусу світом
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