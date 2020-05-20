В Україні 354 нових випадків COVID-19 - МОЗ

З’явилися нові статистичні дані щодо поширення коронавірусу світом 08:01
Не вбивством єдиним – Депутат дізнався про причетність Стерненка до викрадення людини 13:26
З’явилися нові деталі вбивства дитини безхатьком у Дніпрі 12:44
Стоп коронавірус - У спортзалах Гонконгу облаштували захисні екрани 11:51
В Україні різко зменшилась кількість нових хворих з коронавірусом 10:32
В Україні продовжують фіксувати нових хворих на коронавірус. Серед нових хворих 28 дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за останню добу в країні зафіксували 354 нові випадки COVID-19. З них 28 у дітей та 61 у медичних працівників. Тепер загальна кількість хворих становить 19230 людей. З них 564 людини померли.
У Чернівецькій області найбільше хворих — 2796 людей. У Києві 2410 випадків захворювання. Найменше виявлених хворих в Луганській області — 42 випадки, Чернігівській області — 115 випадків, Донецькій області — 133 випадки. Інформації з тимчасово окупованих територій наразі немає.
Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 766 випадків;
Волинська область — 676 випадків;
Дніпропетровська область — 849 випадків;
Житомирська область — 583 випадки;
Закарпатська область — 922 випадки;
Запорізька область — 385 випадків;
Івано-Франківська область — 1246 випадків;
Кіровоградська область — 450 випадків;
Київська область — 1261 випадок;
Львівська область — 1136 випадків;
Миколаївська область — 264 випадки;
Одеська область — 792 випадки;
Полтавська область — 265 випадків;
Рівненська область — 1217 випадків;
Сумська область — 164 випадки;
Тернопільська область — 1089 випадків;
Харківська область — 836 випадків;
Херсонська область — 172 випадки;
Хмельницька область — 280 випадків;
Черкаська область — 381 випадок;
Чернігівська область — 115 випадків.
Нагадаємо, сьогодні Кабмін планує розглянути питання про перехід на адаптивний карантин, який запровадять з 22 травня.
08:01: З’явилися нові статистичні дані щодо поширення коронавірусу світом
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.