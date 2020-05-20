В Україні 354 нових випадків COVID-19 - МОЗ

Аня Мартинюк 20 травня 2020, 12:38

В Україні продовжують фіксувати нових хворих на коронавірус. Серед нових хворих 28 дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за останню добу в країні зафіксували 354 нові випадки COVID-19. З них 28 у дітей та 61 у медичних працівників. Тепер загальна кількість хворих становить 19230 людей. З них 564 людини померли.

У Чернівецькій області найбільше хворих — 2796 людей. У Києві 2410 випадків захворювання. Найменше виявлених хворих в Луганській області — 42 випадки, Чернігівській області — 115 випадків, Донецькій області — 133 випадки. Інформації з тимчасово окупованих територій наразі немає.

Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 766 випадків;

Волинська область — 676 випадків;

Дніпропетровська область — 849 випадків;

Житомирська область — 583 випадки;

Закарпатська область — 922 випадки;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1246 випадків;

Кіровоградська область — 450 випадків;

Київська область — 1261 випадок;

Львівська область — 1136 випадків;

Миколаївська область — 264 випадки;

Одеська область — 792 випадки;

Полтавська область — 265 випадків;

Рівненська область — 1217 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1089 випадків;

Харківська область — 836 випадків;

Херсонська область — 172 випадки;

Хмельницька область — 280 випадків;

Черкаська область — 381 випадок;

Чернігівська область — 115 випадків.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін планує розглянути питання про перехід на адаптивний карантин, який запровадять з 22 травня.