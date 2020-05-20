«Слуги народу» вимагають посадити Порошенка

Аня Мартинюк 20 травня 2020, 12:03

Депутат Олександр Качура нагадав про аудіозаписи, які свідчать про те, що Порошенко вчинив державну зраду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, депутати президентської фракції «Слуга народу» заблокували трибуну ВРУ. Так, вони озвучили свою вимогу – посадити одіозного колишнього президента країни Петра Порошенка.

Зокрема, нардеп Олександр Качура закликав покарати Порошенка за державну зраду. Він нагадав про записи Андрія Деркача за участі 5 президента України. Нагадаємо, на аудіо матеріалах фігурують голоси Петра Порошенка та ексвіце-президента США Джозефа Байдена. Сторони вели діалог про отримання $1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції.

Також Качура нагадав, що фракція «Слуга народу» обіцяла українцям посадити Порошенка.