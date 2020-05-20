Стадо объявило войну Гордону - стадо взбунтовалось

zmxn 20 травня 2020, 09:35

... Вторые сутки в Дмитрия Гордона летят камни, стрелы, пики и копья. Практически все ведущие журналисты, публицисты, политики и политологи страны, не выбирая выражений, клеймят позором одну из самых популярных персон украинского медиа-простора. Под их статьями, блогами и ютуб-роликами - десятки тысяч гневных комментариев: проклятий и угроз, адресованных авторитетному медиа-магнату. Стадо взбунтовалось, стадо хочет войны, стадо жаждет крови! Что же так возбудило парнокопытных? Вы сейчас будете смеяться, но их возбудило пресловутое интервью, взятое Гордоном у Игоря Стрелкова-Гиркина. Общение с россйским террористом и агрессором. Три часа. В скайпе. Помилуйте, но...

1. Не три часа, а целых шесть лет войны предприятия президента Украины Петра Порошенко активно торгуют с агрессором и террористом, исправно пополняя бюджет РФ. Но стадо сей факт игнорирует, оно почему-то не мычит и даже не блеет... Так объясните мне, чем три часа виртуального общения Гордона с террористом страшнее шести лет реального сотрудничества Порошенко с агрессором?

2. В начале января 2020 года программа "Схемы" демонстрирует сенсационный материал о том, как президент Украины Владимир Зеленский тайно встречается в Омане с высокопоставленным агрессором и террористом, главой Совбеза РФ, Николаем Патрушевым. Но вновь молчание ягнят, снова никто не бьет копытом...

2. Шесть лет войны одиозный Виктор Медведчук регулярно летает в Москву на встречу с главным террористом и агрессором планеты Владимиром Путиным. Более того, дабы устранить все неудобства, "уважаемому в Кремле" Медведчуку предоставлен свободный коридор в воздушном пространстве Украины. Но шесть лет этот факт не вызывает ни малейшей смуты в рядах мелкого и крупного рогатого скота...

3. Взгляните на снимок, сопровождающий данную статью. На ней две "харьковские достопримечательности" - "Допа" и "Гепа" - под флагами терроризма и агрессии, в окружении нескольких тысяч террористов и агрессоров поют гимны в честь "руськага мира". А что же стадо? А стадо - после этого - одному из них доверило кресло городского головы, а другому - депутатский мандат...

4. Три года назад Евгений Мураев разместил в Ютубе запись аудиопереговоров заместителя главы НБУ. Екатерины Рожковой. На записях слышно, как высокопоставленная украинская чиновница активно выводит из-под санкционного удара два крупных банка России - "ВТБ" банк и банк "БМ". Что-то я не видел, как возбужденные быки и коровы выносят из здания НБУ на своих рогах пособницу агрессоров и террористов Катю Рожкову...

5. А как быть с генералом полиции Вячеславом Аброськиным? Несколько интернет-порталов еще в 2014 году подробно писали о том, что из оккупированного Крыма украинский генерал вернулся в Киев не сразу, а с "некоторым опозданием" - через месяц. Дело в том, что в период аннексии, он активно поддерживал российский спецназ (опубликованы фото) и был практически решен вопрос о его назначении на должность начальника полиции оккупированного Севастополя. Естественно, что с ним плотно работала ФСБ. И вдруг... Аброськин отказывается от новой должности, приезжает в Киев и получает должность первого замглавы Национальной полиции. И это происходит после тесного контакта с агрессорами и террористами. А как быть с полковником Юрием Голубаном, с агентом российских спецслужб, ближайшим соратником террориста и агрессора Ходаковского, изменника Родины, командира батальона "Восток"... Террорист Голубан, после своих многочисленных "подвигов" против собственного народа, каким-то чудом оказался в Киеве, получил статус "паториота Украины". И что-то я не заметил полпы тех, что сегодня "мочит" Гордона, на митиигах под окнами министра МВД Авакова...

... Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль без тени сомнений заявляет, что Украина просто обязана поставлять воду в Крым, российским терористам и агрессорам. Свинарчуки, Бойки, Шуфричи, Бондаренки, Рабиновичи, Червоненки, Новинские и пр. открыто, не маскируясь, работают на террористов и агрессоров. Практически все ведущие информационные ТВ-каналы Украины сутками, без перерыва, ведут информационную войну против собственного государства. Но стадо безмолвствует, стадо просто безразлично хрумкает траву. Целых шесть лет...А тут вдруг отчего-то возбудилось, оторвалось от жрачки, и заголосило, и замычало, и заблеяло - объявило войну Гордону. Бараны, вы смешны! Оставьте в покое Гордона и жрите дальше из своего корыта. Или становитесь уже, наконец, гомо сапиенс!....

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"