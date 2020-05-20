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У команді Тимошенко виявили депутата з коронавірусом

Аня Мартинюк 20 травня 2020, 08:56
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У команді Тимошенко виявили депутата з коронавірусом

За даними Олексія Гончаренка, китайський вірус підхопив Олег Мейдич.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 20 травня, стало відомо, що у ВРУ виявили ще одного депутата з коронавірусом. Про те, що у народного обранця коронавірус, повідомив депутат від президентської фракції «Слуга народу», голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Один з народних депутатів захворів коронавірусною інфекцією. Разом з цим половина депутатів сьогодні була на засіданні без масок. До речі, я карантин поважаю», - зазначив Ткаченко. 

Тим часом представник фракції Петра Порошенка «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренк розповів більше. За його словами,  інфікувався представник партії Юлії Тимошенко «Батьківщина» Олег Мейдич. Останній подію ще не коментував.

 

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