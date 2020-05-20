У команді Тимошенко виявили депутата з коронавірусом

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За даними Олексія Гончаренка, китайський вірус підхопив Олег Мейдич.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 травня, стало відомо, що у ВРУ виявили ще одного депутата з коронавірусом. Про те, що у народного обранця коронавірус, повідомив депутат від президентської фракції «Слуга народу», голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
«Один з народних депутатів захворів коронавірусною інфекцією. Разом з цим половина депутатів сьогодні була на засіданні без масок. До речі, я карантин поважаю», - зазначив Ткаченко.
Тим часом представник фракції Петра Порошенка «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренк розповів більше. За його словами, інфікувався представник партії Юлії Тимошенко «Батьківщина» Олег Мейдич. Останній подію ще не коментував.
08:01: З’явилися нові статистичні дані щодо поширення коронавірусу світом
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