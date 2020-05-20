Ріта Ора представила свіжі фото у купальнику

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29-річна знаменитість зробила цікаві знімки не на відпочинку, а у себе вдома.
Новину передає «Преса України».
Неймовірно впевнена у собі Ріта Ора представила чергову серію фотознімків, на яких вона позує у купальнику. Як відомо, гарячі фото співачка зробила у себе вдома, а знімкі розмістила у соцмережах.
Так, 29-річна виконавиця обрала купальник кольору хакі. Уже традиційно, вона обрала найменший розмір.
Золотошкіра красуня позувала на фоні неба, займаючи максимально драматичні пози. Варто зазначити, що Ріта Ора дуже часто ділиться знімками, на яких демонструє різноманітні купальники. Кожен раз шанувальники залишають їй багато похвальних коментарів.
08:01: З’явилися нові статистичні дані щодо поширення коронавірусу світом
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