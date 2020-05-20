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Змінилась п’ятірка країн-лідерів за кількістю хворих на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
За даними порталу Worldometers, станом на 20 травня, у світі зафіксовано 4 988 994 випадки захворювання на коронавірус. Кількість смертей у світі зросла до 324 958 осіб. Одужати вдалось 1 959 149 людям.
Як відомо, смертоносний китайський вірус зафіксували в 213 країнах. За кількістю хворих США стоять на першому місці – 1 570 583 особи. Також тут 93 533 смерті та 361 180 людей, які одужали.
На другому місці Росія з 299 941 випадком. З них 2837 смертей та 76 130 пацієнтів одужали. На третьому місці Іспанія з 278803 випадками, 27 778 смертями та 196 958 пацієнтами, які одужали.
На 4 та 5 сходинці Бразилія та Велика Британія, де 271 885 та 248 818 випадків відповідно. У Бразилії померли 17 983 людини, у Великій Британії – 35 341 людина. У Бразилії 106 794 людини одужали. Даних з Великої Британії немає.
08:01: З’явилися нові статистичні дані щодо поширення коронавірусу світом
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