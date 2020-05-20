ВРУ змінить критерії службового злочину

З’явилися нові статистичні дані щодо поширення коронавірусу світом 08:01
Не вбивством єдиним – Депутат дізнався про причетність Стерненка до викрадення людини 13:26
З’явилися нові деталі вбивства дитини безхатьком у Дніпрі 12:44
Стоп коронавірус - У спортзалах Гонконгу облаштували захисні екрани 11:51
В Україні різко зменшилась кількість нових хворих з коронавірусом 10:32
Найбільшим приватним газодобувачем України стала ДТЕК Ахметова 09:15
У Данії дозволили ходити без маски у паби та ресторани 08:41
Гордон знайшов виправдання інтерв’ю з терористом Стрєковим 08:05
Новий рекорд – Офіційна гривня знову зміцніла до долара 07:30
Депутати ВРУ підтримують удосконалення положень Кримінального кодексу в частині кваліфікації окремих службових злочинів.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 19 травня, був прийнятий за основу законопроект президента Володимира Зеленського №2621 «Про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності».
Так, народні обранці підтримують викладення пункту 3 до статті 364, встановивши, що істотною шкодою у ряді статей вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Варто зазначити, що зміни передбачають приведення українського законодавства до європейського. Так, якщо шкода матиме нематеріальний характер, то її істотність буде визначатися з урахуванням конкретних обставин справи.
08:01: З’явилися нові статистичні дані щодо поширення коронавірусу світом
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.