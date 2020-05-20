ВРУ змінить критерії службового злочину

Аня Мартинюк 20 травня 2020, 07:36

Депутати ВРУ підтримують удосконалення положень Кримінального кодексу в частині кваліфікації окремих службових злочинів.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 19 травня, був прийнятий за основу законопроект президента Володимира Зеленського №2621 «Про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності».

Так, народні обранці підтримують викладення пункту 3 до статті 364, встановивши, що істотною шкодою у ряді статей вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Варто зазначити, що зміни передбачають приведення українського законодавства до європейського. Так, якщо шкода матиме нематеріальний характер, то її істотність буде визначатися з урахуванням конкретних обставин справи.