В Україні йтимуть дощі та можливі заморозки

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 15:12

Синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди.

Новину передає «Преса України».

Завтра, 20 травня, на Сході, у Сумській області та на Півдні, за виключенням Криму, пройдуть дощі. У західних та центральних областях опадів не очікується. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, зауваживши, що у західних областях може трохи покапати дощу.

«У центральних областях вдень світитиме сонце», - додала вона.

Діденко також попередила, що 22-23 травня за умови прояснення вночі та зранку можливі заморозки. А саме на Півночі, Заході та у Центрі України.