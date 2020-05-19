В Україні йтимуть дощі та можливі заморозки

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Синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди.
Новину передає «Преса України».
Завтра, 20 травня, на Сході, у Сумській області та на Півдні, за виключенням Криму, пройдуть дощі. У західних та центральних областях опадів не очікується. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, зауваживши, що у західних областях може трохи покапати дощу.
«У центральних областях вдень світитиме сонце», - додала вона.
Діденко також попередила, що 22-23 травня за умови прояснення вночі та зранку можливі заморозки. А саме на Півночі, Заході та у Центрі України.
13:26: Не вбивством єдиним – Депутат дізнався про причетність Стерненка до викрадення людини
12:44: З’явилися нові деталі вбивства дитини безхатьком у Дніпрі
11:51: Стоп коронавірус - У спортзалах Гонконгу облаштували захисні екрани
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