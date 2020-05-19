У Мережі посміялись з маски нардепа Богуцької

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Ліза Богуцька викликала шквал емоцій у представників інтернет-спільноти. Останнім не сподобалась маска народної обраниці.
Новину передає «Преса України».
В мережі почали активно поширювати фото представниці президентської фракції «Слуга народу» Лізи Богуцької. На «селфі» народна обраниця позувала у в’язаній масці рожевого кольору.
«Коли твій рівень IQ такий самий, як у картоплини і ти переплутала маску та намордник. Зустрічайте. Народний депутат Ліза Богуцька прямо зараз у сесійній залі Верховної Ради», - відзначили у спільноті Vivchari.
Згодом депутат написала у соцмережі, що її аксесуар – це елемент масочного демаршу, натяк на масковий ідіотизм.
До слова, раніше депутат ВРУ зазначала, що її температура тіла становить 34°C. Вона припустила, що це так помирає вірус, який не може протистояти її масці.
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