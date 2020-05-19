На Херсонщині авто зробило сальто

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На жаль, в результаті ДТП загинула людина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 травня, в прес-службі поліції Херсонської області повідомили, що на трасі Мар’янське – Берислав сталась ДТП. Відомо, що 38-річний водій Опель Вектра під час зустрічного роз’їзду не впорався з керуванням.
Авто злетіло з дороги та декілька разів перевернулось, зупинившись на даху. Під час пригоди з авто випав 26-річний пасажир. Він загинув. Ще дві людини потрапили до лікарні.
За словами правоохоронців, до ДТП водій з друзями розпивав слабоалкогольні напої. Тепер горе-водію загрожує 8 років в’язниці.
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