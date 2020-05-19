В Україні з’явиться нова банкнота - срібна тисяча

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 13:59

В НБУ повідомили про вихід 300 сувенірних банкнот найвищого номіналу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 травня, в НБУ анонсували вихід сувенірної банкноти номіналом 1000 гривень. 20 травня колекціонери зможуть придбати банкноту, виконану зі срібла 999,9 проби. Її дизайн повторює дизайн паперової банкноти найвищого номіналу.

«Маса в чистоті – не менше 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – 300 штук. Банкнота оздоблена голограмою», - відзначили в НБУ.

Відомо, що придбати сувенірну банкноту можна буде через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі Контрактовий дім УМВБ.