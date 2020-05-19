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В Україні з’явиться нова банкнота - срібна тисяча

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 13:59
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В Україні з’явиться нова банкнота - срібна тисяча

В НБУ повідомили про  вихід 300 сувенірних банкнот найвищого номіналу. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 19 травня, в НБУ анонсували вихід сувенірної банкноти номіналом 1000 гривень. 20 травня колекціонери зможуть придбати банкноту, виконану зі срібла 999,9 проби. Її дизайн повторює дизайн паперової банкноти найвищого номіналу.

«Маса в чистоті – не менше 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – 300 штук. Банкнота оздоблена голограмою», - відзначили в НБУ.

Відомо, що придбати сувенірну банкноту можна буде через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі Контрактовий дім УМВБ. 

 

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