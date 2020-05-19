Не вбивством єдиним – Депутат дізнався про причетність Стерненка до викрадення людини

Аня Мартинюк 19 травня 2020, 13:26

Нардеп Максим Бужанський дізнався, що підозрюваний у вбивстві людини Стерненко причетний до незаконного обігу наркотиків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 травня, представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський заявив, що дізнався про цікаві деталі з життя одеського активіста Сергія Стерненка. Як відомо, у травні 2018 року він зарізав чоловіка, стверджуючи, що той на нього напав. Справа Стерненка досі не вирішена, оскільки у Генпрокуратурі стоять на його боці.

Виявилось, що вбивство людини – це не єдине чим грішив одіозний активіст.

«Вчора мені, як народному депутату, з посту Андрія Портнова стало відомо, що протягом 16-20х років, прокурори 20 раз не з'явилися в Одеський суд, де розглядаються справи про причетність Стерненко до незаконного обігу наркотиків та викрадення людини», - зазначив нардеп.

Він також зазначив, що направив запит на адресу Генрокурора, з проханням призначити службову перевірку зазначених обставин. Запит підписали 24 депутати України.