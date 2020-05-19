З’явилися нові деталі вбивства дитини безхатьком у Дніпрі

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65-річний безхатько, як дізнались журналісти, зґвалтував 11-річного хлопчика.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 травня, стали відомі нові деталі трагічної загибелі 11-річного школяра у Дніпрі. За даними видання «Український простір», школяра Радіона Волкова знайшли вбитим у закинутому приміщенні, де лежав базхатько з кров'ю на обличчі.
Як відомо, чоловік відповів правоохоронцям, що не чув про зниклого хлопця. Однак, ті взялисьт оглядати місце, де жив чоловік й помітили купу одягу, під якою лежало голе тіло дитини.
За даними журналістів, 65-річний чоловік задушив й згвалтував дитину. В поліції офіційної інформації ще не дали. Однак, на сайті Дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області з'явилось оголошення, в якому колектив висловлює співчуття сім'ї загиблого школяра, який був гравцем дитячої футбольної школи «Енергія».
«В нашій футбольній родині сталося горе, ... 16 травня згвалтували і вбили Волкова Радіона Дмитровича, 03.08.2008, який був гравцем дитячої футбольної школи «Енергія», - йдеться у повідомленні.
Відомо, що ймовірний вбивця дитини перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Похорон дитини відбувся сьогодні.
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